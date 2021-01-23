Цены на цветные металлы - 22-01-21

ЛОНДОН, 23 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 22 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.05% и составила 1976.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.69% и составила 7882.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.37% и составила 2025.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.94% и составила 17938.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.68% и составила 21725.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.38% и составила 2672.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.99% и составила 22553.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 0.67% и составила 37770.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.