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До старта XXXII летних Олимпийских игр осталось 180 дней

До старта XXXII летних Олимпийских игр осталось 180 дней

До старта  XXXII летних Олимпийских игр в Токио осталось 180 дней.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает  оргкомитет ОИ. 24 марта 2020 года стало известно о переносе XXXII  летних Олимпийских игр. Но Олимпийские игры сохранят свое название - Токио-2020. Они начнутся 23 июля и завершатся 8 августа2021 года.   

Современные Олимпийские игры были возрождены в 1896 году французом Пьером де Кубертеном. Первые современные Олимпийские игры были проведены в Афинах в 1896 году. В истории Олимпийских игр только из-за мировых войн  они были отменены трижды: в 1916 году в Берлине, в 1940 году в Токио и в 1944 году в Лондоне. Олимпийские игры чаще всего проходили в Лондоне (1908, 1948, 2012).


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