"Айастани Анрапетутюн". США активизируют участие в арцахском вопросе

«В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, администрация Джозефа Байдена намерена активизировать участие США в арцахском конфликте. В этой связи Соединенные Штаты намерены работать с европейскими партнерами, чтобы найти устойчивое решение арцахского конфликта, которое защитит безопасность Арцаха и «поможет предотвратить вспышку новой войны».

Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, отвечая на вопросы председателя комитета Сената США по международным отношениям Роберта Менендеса во время сенатских слушаний по его кандидатуре. Письменная версия вопросов и ответов Блинкена и Менендеса доступна на официальном сайте Армянского национального комитета Америки (ANCA).

Для достижения этой цели Энтони Блинкен подчеркнул важность активизации США в рамках Минской группы, а также дополнительной дипломатической работы - для предотвращения дальнейшего вмешательства третьих сторон. Следует отметить, что это заявление нацелено прежде всего на Россию - страну-сопредседателя Минской группы, усилиями и спонсорами которой было реализовано трехстороннее заявление от 9 ноября прошлого года».

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