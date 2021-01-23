"Айастани Анрапетутюн". Далеко идущие цели Анкары

«Следует отметить, что предпосылки для начала событий 2008 года в Осетии были созданы еще в 2004 году, когда при посредничестве России де-факто независимая республика Аджария была передана новому правительству Саакашвили. Однако удаление Абашидзе из Аджарии имело несколько другое последствие, которое было проигнорировано, и сегодня ощущается сильнее - особенно для Армении и армянонаселенного Джавахка. После 2004 года Турция в прямом смысле слова вошла в Аджарию и Грузию.

Аслан Абаджидзе считал себя антитурецким лидером и всегда говорил об этом. Сегодня Турция меняет не только религиозный и этнический состав самой Аджарии, но и окружающих ее регионов. Под ее покровительством в грузинских селах, где проживает даже небольшое количество мусульман, строятся мечети и поощряется ислам. В результате возникают столкновения между христианским и мусульманским населением».

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