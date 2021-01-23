Время в Ереване: 11:07:36,   23 Январь

"Айастани Анрапетутюн". Далеко идущие цели Анкары

"Айастани Анрапетутюн". Далеко идущие цели Анкары

«Следует отметить, что предпосылки для начала событий 2008 года в Осетии были созданы еще в 2004 году, когда при посредничестве России де-факто независимая республика Аджария была передана новому правительству Саакашвили. Однако удаление Абашидзе из Аджарии имело несколько другое последствие, которое было проигнорировано, и   сегодня ощущается сильнее - особенно для Армении и  армянонаселенного Джавахка. После 2004 года Турция в прямом смысле  слова вошла в Аджарию и Грузию. 

Аслан Абаджидзе считал себя антитурецким лидером и всегда говорил об этом. Сегодня Турция меняет не только религиозный и этнический состав самой Аджарии, но и окружающих ее регионов. Под ее покровительством в грузинских селах, где проживает даже небольшое количество мусульман, строятся мечети  и поощряется   ислам. В результате возникают столкновения между христианским  и мусульманским  населением». 

Полностью  текст статьи читайте в сегодняшнем номере газеты


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации