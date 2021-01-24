По траектории истории

24 января 1924 года родился Паруйр Севак — великий армянский поэт, культурный деятель, литературный критик и переводчик. Похоронен во дворе родного дома в селе Зангакатун. Доктор филологических наук (1970). Лауреат Государственной премии Армянской ССР (1967, за поэму «Несмолкающая колокольня»).

- 24 января 1987 года скончался выдающийся армянский химик Арам Налбандян (родился в 1908 г.).

- 24 января 1705 года родился Фаринелли, известный итальянский оперный певец (умер в 1782 году).

- 24 января 1776 года родился Эрнст Гофман, немецкий писатель, представитель романтизма (умер в 1822 году).

- 24 января 1848 года в США началась Калифорнийская «золотая лихорадка», когда был обнаружен первый кусок золота.

- 24 января 1924 года стартовали первые зимние Олимпийские игры.

- 24 января 1953 года родился Юрий Башмет, известный российский музыкант, альтист и дирижер.

М. А.