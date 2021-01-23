По траектории истории

23 января 1923г. родился Карп Хачванкян, армянский актер, режиссер, народный артист Арм. ССР (1957). Он особенно известен своими ролями в жанре комедии. Он один из самых известных комедийных артистов армянской эстрады второй половины 20 века. Благодаря своему сценическому обаянию, ярко выраженной индивидуальности, юмору, тонкому музыкальному чутью он с одинаковым успехом создавал персонажей как в комедийных, так и музыкальных спектаклях.

- 23 января 1903 г. родился Иван Галамян, известный армянский скрипач (умер в 1981 г.).

- 23 января 1963 г. родился Жозе Моуринью, известный португальский футболист, футбольный тренер.

- 23 января 1996г. начал вещание AR TV, один из первых армянских частных телеканалов.

- 23 января 2012г. Сенат Франции одобрил законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание Геноцида армян.

- 23 января 1556 г. в Китае произошло разрушительное землетрясение, в результате которого погибло не менее 830 000 человек. В истории это самое сильное землетрясение, унесшее больше всего жизней.

- 23 января 1842 года родился Стендаль, один из основоположников французского реалистического романа (ум. 1842).

- 23 января 1831г. Бельгия утвердила свой национальный флаг.

- 23 января 1897г. родился Араб Шамилов, курдский прозаик Армении, заслуженный деятель культуры Армянской ССР. Писал на курдском и армянском языках (умер в 1978 году).

М. А.