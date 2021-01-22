В сопровождении российских миротворцев в Арцах вернулось 50 тыс 390 беженцев
Российские миротворцы обеспечивают безопасность транспортного сообщения и возвращения жителей в свои дома в Нагорном Карабахе. Ежедневно миротворцы сопровождают колонны с местными жителями и беженцами.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт МО РФ, на территории Нагорного Карабаха увеличивается протяженность дорог общего пользования, движение по которым безопасно. Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечивают возвращение беженцев в свои дома.
Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 87 беженцев.
Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 50 тыс. 390 беженцев.
Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.
Ведутся круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 27 наблюдательных постах.
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