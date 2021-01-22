Глава МИД Ирана 27 января посетит Армению

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 27 января посетит Армению. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф планирует на следующей неделе посетить Ереван, Москву, Баку и Тбилиси. Глава МИД Ирана будет в Азербайджане 24 января.

Ранее Зариф объявил, что намерен посетить страны, которые помогут преодолеть карабахский кризис и установить мир и стабильность в регионе.