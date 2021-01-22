NBC: нацгвардейцев после возмущения вернули на постой в Капитолий, переселив из гаража

Национальных гвардейцев США, переселенных по завершении инаугурации Джозефа Байдена из здания Конгресса в автомобильный гараж, вернули обратно в Капитолий. Это, как сообщил в пятницу телеканал NBC, было сделано после возмущения со стороны законодателей и общественности таким отношением к резервистам, специально призванным в Вашингтон для охраны здания Конгресса и обеспечения безопасности на церемонии вступления в должность нового президента США 20 января.

На следующий же день после инаугурации Байдена, как рассказали сами нацгвардейцы, полиция Капитолия попросила часть из них переместиться в гараж, так как своим присутствием в здании Конгресса они якобы создавали неудобства для возобновивших свою работу законодателей. Как только об этом стало известно, были предприняты меры для отмены вызвавшего волну негодования распоряжения, и уже в четверг вечером сенатор-демократ от штата Иллинойс Тэмми Дакуорт заявила о том, что гвардейцы возвращены в занимаемые ими ранее помещения, а полиция Капитолия принесла им свои извинения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В настоящее время, по данным NBC, в Вашингтоне размещены почти 26 тыс. резервистов Национальной гвардии, вызванных в Вашингтон после беспорядков 6 января. В четверг 10 600 из них выполняли поставленную перед ними задачу по обеспечению безопасности в столице, а около 15 тыс. готовились к скорой отправке домой.