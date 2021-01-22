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Матчи 13-й группы отборочного раунда чемпионата Европы до 17 лет пройдут в Беларуси

Матчи 13-й группы отборочного раунда чемпионата Европы до 17 лет пройдут в Беларуси
В отборочном раунде чемпионата Европы 2021/2022 сборная Армении до 17 лет включена в 13-ю группу, где ее соперниками будут команды Англии, Словакии и Беларуси. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, принято решение, что встречи 13-й группы пройдут в Беларуси - с 15 по 23 октября.
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