Грузия с 1 февраля отменит запрет на авиасообщение, действующий с марта 2020 года

Межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии по борьбе с коронавирусом принял решение с 1 февраля отменить запрет на регулярное международное авиасообщение, который действовал в стране с марта 2020 года из-за пандемии. Об этом заявила в пятницу на брифинге министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

"С 1 февраля мы посчитали возможным аннулировать ограничение на регулярные полеты и разрешить всем авиакомпаниям, которые до этого работали в Грузии или захотят начать работать, заниматься своим делом", - сказала она,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отметила Турнава, сейчас власти займутся правилами, по которым будут впускать иностранцев в Грузию.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года. В марте 2020 года власти приняли решение ввести полный запрет на пассажирские перевозки. Летом прошлого года Минэкономики в качестве исключения разрешило некоторым авиакомпаниям выполнять пассажирские перевозки. На данный момент из Грузии самолеты на регулярной основе летают в Берлин, Мюнхен, Париж, Ригу, Амстердам, Афины, Варшаву, Вену, Вильнюс, Дортмунд, Доху, Катовице и Милан.

На сегодня в Грузии выявлено 251 974 случая заражения коронавирусом, что составляет 6,78% от населения страны. Выздоровели 238 737 пациентов, скончались 3 022 человека.