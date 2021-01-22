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На Кубе иностранным туристам ограничили выезд на экскурсии

На Кубе иностранным туристам ограничили выезд на экскурсии

Ухудшение ситуации с COVID-19 на Кубе привело к временным ограничениям для иностранных гостей по выезду за пределы туристической зоны курортов Кайо-Коко и Кайо-Гильермо, сообщает АТОР.

По сообщению представителей кубинского туризма, границы муниципалитета Морон, к которому относится Кайо-Коко, закрыты. Все экскурсии в другие регионы страны, включая Гавану и Тринидад, временно приостановлены.

Также ограничен выезд отдыхающих на арендованных автомобилях за пределы Морона,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Гостям доступны поездки и другие активности только в пределах туристической зоны курортов Кайо-Коко и Кайо-Гильерме.

По оценке кубинской стороны, пауза в экскурсиях продлится не более двух недель.


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