На расширение сети арменоведения за рубежом в 2021 году в Армении будет выделено 120 млн драмов

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения с 2019 года значительно расширило свою программу с бюджетным финансированием по содействию преподаванию армянских и арменоведческих предметов. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта.

В 2020/2021 учебном году вместо предыдущих 4 стран программа была реализована в 8 учебных заведениях 6 стран: в Чехии в Карловы Вары, в Румынии, в Бухаресте, в Италии, в Венеции и в Риме, В Австрии, в Зальцбурге, в Аргентинском университете Кеннеди, в Федеративной Республике Германия в Доме-музее Лепсиуса в Потсдаме, в Центре арменоведческих исследований им Месропа Маштоца и в Университете Галле им. Мартина Лютера.

Для реализации программы финансирование из государственного бюджета в основном осуществлялось на основании меморандумов или соглашений, подписанных посольствами Республики Армения с этими странами.

Из-за пандемии Каирский университет (Арабская Республика Египет) и Московский государственный институт международных отношений (Российская Федерация) были исключены из программы в 2020 году. Переговоры с этими структурами, подписания соглашений продолжатся в этом году. В 2021 году программу планируется реализовать в университетах Кишинева (Республика Молдова) и в Уругвае. В 2019 году на программу было выделено около 16 миллионов драмов, в 2020 году - около 60 миллионов драмов, в 2021 году - 120 миллионов драмов.

Выбор университетов обусловлен предпосылками для преподавания в них, в частности, в Университете Венеции его богатым наследием арменоведения, в Бухарестском университете необходимостью изучения армянских исторических материалов.

В случае с другими университетами важным был факт существования армянской общины, политика сближения со страной или роль и значение университета в региональном контексте.

Преподавание осуществляется в основном местными кадрами арменоведения, иногда и командированными из Армении специалистами (Бухарестский университет).

Правовой статус армянского языка в учреждениях различен. В Университете Венеции армянский язык преподается 3 года для лингвистов. В Бухаресте это выборный предмет. В Праге и в Зальцбурге преподаются и другие арменоведческие предметы: История Армении, История армянского христианства, Армянская литература и др.

В 2020 г. впервые были профинансированы и исследовательские работы, по которым были подписаны меморандумы с Домом-музеем Лепсиуса в Потсдаме и Центром арменоведческих исследований имени Месропа Маштоца в Галле.

Этой программой Министерство образования и науки преследовало цель содействия распространению армянского языка и арменоведения, его укрепления в университетах зарубежных стран и в их исследовательских центрах. Это прекрасная возможность заявить об армянской культуре и самобытности, повысить международный интерес нашего народа к культуре, а также способствовать сохранению армянских ценностей в местных армянских общинах.