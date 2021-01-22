Игра Бабаджаняна поражала, потрясала: Мелик Мависакалян о великом композиторе

22 января творческие люди и любители музыки празднуют 100-летие со дня рождения великого композитора, пианиста, народного артиста СССР Арно Бабаджаняна.

В связи с юбилеем композитора в беседе с корреспондентом Арменпресс воспоминаниями о Бабаджаняне поделился дирижер, композитор, народный артист Армении Мелик Мависакалян, который много сотрудничал с Арно Бабаджаняном.

“У Бабаджаняна был своеобразный талант. С юных лет он серьезно занимался фортепиано, работал и учился. К сожалению, в 1960-е годы он все больше начал увлекаться песенной музыкой, свои произведения исполнял редко. Если музыкант-исполнитель не занимается каждый день на своем инструменте, развивая исполнительское искусство, он постепенно начинает угасать, но в случае с Бабаджаняном этого не произошло. До последних лет жизни, когда он садился за рояль, его игра была потрясающей. Фортепиано было как часть его тела. Я помню, как в Доме творчества Союза композиторов Дилижана он, вставая по утрам, не завтракая, садился за рояль и играл произведения Рахманинова, Шопена и других великих композиторов. Его исполнения были потрясающими. У него были прекрасные руки”, - рассказал Мависакалян.

По словам композитора, инструмент для Бабаджаняна был как игрушка. Мависакалян считает, что Арно Бабаджанян был гениальным пианистом и сожалеет, что он не выступал.

Говоря об исключительных произведениях Бабаджаняна, Мависакалян отметил, что их кульминацией является “Героическая баллада”, созданная им после войны, получившая очень высокие оценки, потому что это поистине гениальное произведение, и никто его не исполнял так, как исполнял сам Бабаджанян. Также замечательны его Фортепианное трио, Соната для скрипки и более позднее фортепианное произведение “Шесть образов”, которое просто потрясло музыкальный мир, потому что Бабаджанян использовал современные музыкальные методы. Бабаджанян смог создать музыку в армянском духе через систему додекафонии. Это и отражено в произведении “Шесть образов”. Оно действительно великое изобретение, оно потрясающе, оно поражает”, - подчеркнул Мелик Мависакалян.

Говоря о человеческих качествах Арно Бабаджаняна, Мависакалян сказал, что он был юмористичен и любил иметь большой круг знакомств. “Он не любил оставаться в одиночестве, всегда должен был быть в центре внимания, как будто доминировал над окружающей средой. Он хотел быть победителем и в плане музыки и в плане жизни, дружбы, но ему это удалось. Бабаджанян даже при игре в нарды и в шахматы должен был выигрывать. Стремление к победе оставалось с ним всю его жизнь. Считаю необходимым отметить, что Бабаджанян с уважением относился к своему окружению. Он ценил мою работу, я аранжировал многие из его работ для оркестров, вместе мы даже написали музыку для фильма. Я считаю Арно Бабаджаняна одним из своих лучших друзей, и я многому у него научился. Музыка Арно Бабаджаняна очень много значит для меня. Я счастлив, что имел возможность сотрудничать с этим великим композитором”, - заключил Мелик Мависакалян.

Анжела Амбарцумян