Вена готова стать площадкой для переговоров России и США

Вена готова стать площадкой для стратегических переговоров РФ и США, если это будет необходимо, положительно оценивает сигнал из Вашингтона по продлению СНВ-3, заявил в пятницу глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я считаю положительным сигналом заявление Вашингтона. Мы как площадка для переговоров, конечно же, находимся в распоряжении. Здесь, в Вене, проходили стратегические переговоры между Россией и США. Если такие переговоры будут необходимы, если речь о продлении на пятилетний срок, само собой разумеется, мы будем в распоряжении", - заявил Шалленберг на пресс-конференции по случаю вступления в силу договора о запрещении ядерного оружия.