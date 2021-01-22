У Генриха Мхитаряна травма

У полузащитника сборной Армении и итальянской “Ромы” Генриха Мхитаряна травма.

Как передает Арменпресс, об этом пишет “La Gazzetta dello Sport”. По данным издания, участие Мхитаряна в матче “Ромы”, который состоится 22 января, под вопросом. У армянского хавбека мышечные боли и тренировку он провел отдельно от команды. Решение об участии Мхитаряна будет принято до начала матча.

В 19-м туре чемпионата Италии по футболу “Рома” сыграет со “Специей”. Встреча состоится 22 января.