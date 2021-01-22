Объявляется конкурс для прохождения воинской службы в группе специалистов современных технологий ВС

Министерство обороны Армении совместно с Центром кибербезопасности “Айтек” объявляет конкурс для прохождения воинской службы в группе специалистов современных технологий в области информационных коммуникационных технологий и высоких технологий Вооруженных сил. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт группы по разработке современных технологий Министерства обороны Армении.

“В конкурсе могут принять участие призывники, подлежащие зимнему призыву 2020 г., по следующим специальностям: Программирование, Сетевое/системное администрирование, кибербезопасность.

Призывники, желающие принять участие в конкурсе, могут регистрироваться на сайте atmk.mil.am до 20 февраля 2021 года включительно.

Для вопросов действует и эл. почта: [email protected] , также номер телефона: +374 10 294416”, - говорится в сообщении МО.