Время в Ереване: 11:07:36,   22 Январь

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в апреле

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в апреле

Европейская федерация гимнастики уточнила дату проведения чемпионата Европы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Федерации Армении. Чемпионат Европы этого года планируется провести в швейцарском городе Базель с 21 по 25 апреля. В чемпионате примут участие 323 спортсмена из 40 стран.

Ранее в беседе с Арменпресс главный тренер сборной Армении Акоп Серобян отметил, что для гимнастов в ракурсе года пока ничего окончательно не известно. “В планах и участие в очередном этапе розыгрыша Кубка мира, который состоится в Дохе в марте и, возможно, в апреле состоится чемпионат Европы среди взрослых. Перед чемпионатом Европы мы хотим обязательно провести сборы, чтобы набрать форму”, - подчеркнул он.

Сборы планируется провести либо в Тбилиси, либо в Минске.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации