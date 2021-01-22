Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в апреле

Европейская федерация гимнастики уточнила дату проведения чемпионата Европы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Федерации Армении. Чемпионат Европы этого года планируется провести в швейцарском городе Базель с 21 по 25 апреля. В чемпионате примут участие 323 спортсмена из 40 стран.

Ранее в беседе с Арменпресс главный тренер сборной Армении Акоп Серобян отметил, что для гимнастов в ракурсе года пока ничего окончательно не известно. “В планах и участие в очередном этапе розыгрыша Кубка мира, который состоится в Дохе в марте и, возможно, в апреле состоится чемпионат Европы среди взрослых. Перед чемпионатом Европы мы хотим обязательно провести сборы, чтобы набрать форму”, - подчеркнул он.

Сборы планируется провести либо в Тбилиси, либо в Минске.