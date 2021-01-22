На нефтяном предприятии в Татарстане прогремел взрыв

На одном из малых нефтяных предприятий в Сармановском районе Татарстана произошел взрыв, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

По предварительным данным, два человека погибли, один получил травмы.

ЧП произошло во время испытаний на предприятии в селе Большое Нуркеево.

Прокуратура начала проверку после взрыва на нефтяном предприятии в Сармановском районе Татарстана, в результате которого два человека погибли и один пострадал, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он подтвердил информацию о гибели двух и ранении одного человека.

По словам Галиева, на место происшествия выехала прокурор района Татьяна Федоровская. Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение правил безопасности при производстве работ. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.