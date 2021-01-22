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Артак Бегларян обсудил с руководителем миссии Красного Креста в Арцахе ряд гуманитарных программ

Артак Бегларян обсудил с руководителем миссии Красного Креста в Арцахе ряд гуманитарных программ

21 января руководитель аппарата президента Республики Арцах Артак Бегларян принял главу Степанакертского офиса миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Арцахе Бертрана Ламона. Назвав эффективной вовлеченность миссии МККК в дело преодоления ряда текущих гуманитарных вызовов, Артак Бегларян поинтересовался усилиями МККК по возвращению военнопленных и выяснению судеб без вести пропавших, подчеркнув важную роль организации в решении этих жизненно-важных вопросов.

Он подчеркнул императив всестороннего, активного и практического давления на Азербайджан со стороны международного сообщества, учитывая грубейшее нарушение этим государством международного гуманитарного права даже после окончания военных действий.

Бертран Ламон представил текущие и намеченные работы миссии МККК в Арцахе, подчеркнув готовность организации поддержать государственные учреждения в вопросе решения различных гуманитарных задач и развития местного потенциала. Стороны обменялись мнениями по поводу различных вопросов повестки сотрудничества, достигнув конкретных договоренностей и обоюдно подчеркнув важность скоординированных усилий по эффективному решению имеющихся проблем гуманитарного характера.


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