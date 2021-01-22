Министр экономики ознакомился с экономической ситуацией в Сюникской области

Министр экономики Армении Ваан Керобян 18 и 19 января с рабочим визитом побывал в Сюникской области.

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью Министерства экономики Армении, целью визита было ознакомление с экономической ситуацией в Сюнике и обсуждение возможностей сотрудничества.

“Население и бизнес Сюника стоят перед новыми вызовами, естественно, я, как министр экономики, должен был ознакомиться с ситуацией и попытаться понять, что мы можем сделать, чтобы помочь преодолеть последствия войны и сохранить стабильность области”, - сказал Ваан Керобян.

Вместе с губернатором Сюникской области Меликсетом Погосяном и заместителем министра экономики Арманом Ходжояном министр посетил свободную экономическую зону “Мегри”, Мегринский центр закупок сухофруктов, ЗАО Агаракского ГТК и Мегринский консервный завод.

Ваан Керобян подробно интересовался деятельностью и проблемами организаций, выразил готовность оказать возможное содействие. Министр функционирование свободной экономической зоны “Мегри” посчитал приоритетным вопросом, требующим немедленного решения. Он выразил надежду, что перемены будут заметны уже в ближайшее время.

Экономические вопросы области, в том числе и вопросы сельского хозяйства, обсуждались с губернатором Сюника Меликсет Погосяном и ответственными работниками областной администрации: вода для орошения, строительство амбаров, обеспечение кормовой базы, восстановление и открытие предприятий - банкротов и множество других вопросов.

Ваан Керобян отметил, что в прошлом году большая часть программ государственного содействия в сфере сельского хозяйства была востребована. “Мы должны приложить усилия для их продолжения, чтобы иметь новые, более адресные, более совершенные программы по повышению эффективности сельского хозяйства. В основе нашей политики должно быть создание наиболее высокопроизводительной экономики, необходимо повышение привлекательности для крупного сельского хозяйства. Очевидно, что не многие люди смогут заниматься таким сельским хозяйством, поэтому мы должны создать и много других несельскохозяйственных рабочих мест, чтобы люди не были вынуждены заниматься мелкомасштабным сельским хозяйством”, - сказал министр экономики.

Принимая во внимание начало сельскохозяйственного сезона, было решено за очень короткие сроки собрать предложения всех организаций, чтобы понять, что нужно сделать, чтобы и министерство предприняло соответствующие действия.

Ваган Керобян в сопровождении заместителя министра Армана Ходжояна встретился с мэром Капана Геворгом Парсяном, владельцем гостиницы “Горис” Сеником Джулакяном, посетил фермерское хозяйство “Ламакс Груп” по производству молочных и мясных продуктов и компанию “Сюник фуд”.

В ходе всех встреч обсуждались накопившиеся проблемы, возможности содействия Минэкономики в их решении. Министр подчеркнул, что необходимо устранить препятствия для предпринимателей, отметив, что общины должны воспринимать предпринимателей как инвесторов и должны работать с ними.