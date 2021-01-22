Учения не говорят о мирных намерениях турецко-азербайджанского руководства в отношении к Армении

Как сообщает Арменпресс, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, отвечая на вопрос PanARMENIAN.Net., обратилась к заявлению министра иностранных дел Турции Мавлюта Чавушоглу о том, что “если мир будет прочным, Турция и Азербайджан готовы предпринять шаги для нормализации отношений с Арменией

Вопрос: На днях министр иностранных дел Турции Чавушоглу заявил, что в случае прочного мира Турция и Азербайджан готовы предпринять шаги для нормализации отношений с Арменией. Вы можете прокомментировать, готова ли армянская сторона к “нормализации отношений”? Что следует из этого заявления, в этом отношении замечена какая-либо инициатива, в частности, с турецкой стороны?

Ответ: Я не хотела бы комментировать заявления турецко-азербайджанского руководства, которые не подкрепляются никакими действиями. Более того, они противоречат их действиям. Турецко-азербайджанские военные учения у границы с Арменией в нарушение обязательств ОБСЕ не доказывают, что турецко-азербайджанское руководство имеет мирные намерения в отношении Армении. Лишь прекращение боевых действий против Армении может создать условия для укрепления доверия в регионе.