Армения и Иран обновляют соглашение о совместных кинопроектах

С целью создавания совместных кинопроектов, укрепления армяно-иранских культурных связей директор Национального киноцентра Армении Шушаник Мирзаханян и директор Фонда “Фараби” Алиреза Табеш на днях обновили Соглашение о сотрудничестве в сфере кинематографии. Документ был подписан на 3 года в 2017 году.

Как сообщает Арменпресс, на подписании документа присутствовали замминистра НОКС Ара Хзмалян, советник культурного центра посольства Ирана в Армении Сейед Хосейн Табатабаи, иранский режиссер армянского происхождения Анаит Абад и другие.

Ответственные лица двух кинокомпаний выразили уверенность, что пересмотр Соглашения о сотрудничестве создаст перспективы и пути развития новых кинопроизводств.

По словам Мирзаханян, подписание документа дает возможность расширить и углубить уже имеющееся многолетнее культурное сотрудничество Иран-Армения, а директор Фонда “Фараби” Алиреза Табеш более чем уверен, что это начало новых возможностей сотрудничества между киноиндустриями обеих стран.

Соглашение о сотрудничестве в области кинематографии имеет различные направления сотрудничества. Оно может способствовать сохранению кинонаследия, созданию детско-юношеских кинопрограмм, развитию совместного кинопроизводства, реализации двусторонних образовательных программ, формированию армяно-иранского кинорынка, распространению фильмов и участию в двусторонних фестивалях.

Ара Хзмалян советник культурного центра посольства ИРИ в РА Сейед Хосейн Табатабаи, подчеркнув значение организации различных совместных программ, направленных на укрепление и развитие культурных связей, договорились встретиться и совместно с представителями различных сфер культуры и искусства Армении разработать дорожную карту культурных мероприятий.