Армен Саркисян поздравил Джо Байдена в связи со вступлением на должность президента США

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание Джо Байдену в связи с его вступлением на должность президента США. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

В послании президента Армении, в частности, говорится:

“Уверен, что в ближайшие годы Вы сделаете все возможное для обеспечения дальнейшего прогресса и впечатляющих достижений Вашей страны.

Ожидаю, что наше сотрудничество предоставит возможность продвигать армяно-американские дружественные отношения и будет способствовать долгожданному миру и стабильности в регионе.

Желаю Вам и Вашей администрации всяческих успехов”.

Президент Саркисян поздравил со вступлением на должность и вице-президента США Камалу Харрис и пожелал ей дальнейших успехов.