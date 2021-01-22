Армен Саркисян поздравил Джо Байдена в связи со вступлением на должность президента США
Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание Джо Байдену в связи с его вступлением на должность президента США. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.
В послании президента Армении, в частности, говорится:
“Уверен, что в ближайшие годы Вы сделаете все возможное для обеспечения дальнейшего прогресса и впечатляющих достижений Вашей страны.
Ожидаю, что наше сотрудничество предоставит возможность продвигать армяно-американские дружественные отношения и будет способствовать долгожданному миру и стабильности в регионе.
Желаю Вам и Вашей администрации всяческих успехов”.Президент Саркисян поздравил со вступлением на должность и вице-президента США Камалу Харрис и пожелал ей дальнейших успехов.
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