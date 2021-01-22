Новая администрация США пересмотрит содействие, оказываемое Азербайджану

Энтони Блинкен, назначенный госсекретарем США заявил, что в свете недавнего конфликта в Нагорном Карабахе администрация Байдена и Харрис пересмотрит содействие США в области безопасности Азербайджана. Арменпресс со ссылкой на ANCA сообщает, что Блинкен заявил об этом, письменно ответив на вопросы председателя Комитета сената по международным отношениям Роберта Менендеса.

“Я глубоко обеспокоен возобновлением прошлой осенью боевых действий между Арменией и Азербайджаном и гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе и его окрестностях. Я решительно поддерживаю финансирование США усилий по разминированию в Нагорном Карабахе”, - заявил Блинкен.

По его словам, если его утвердят на этой должности, для удовлетворения гуманитарных нужд региона он будет работать с Конгрессом, а также и с USAID, с международными организациями, такими как ООН, союзники, партнеры.

Менендес задал вопрос, как Соединенные Штаты могут помочь Армении защитить этнических армян от агрессии Азербайджана и Турции на Южном Кавказе.

В ответ Блинкен ответил: “Я поддерживаю Армению в обеспечении безопасности, стабильности, демократического управления и помощи в содействии экономическому росту. В свете недавней вспышки боевых действий в Нагорном Карабахе наша администрация пересмотрит наше содействие в области безопасности Азербайджана. В случае моего утверждения, я с нетерпением буду ждать встречи с министром обороны и с Конгрессом, чтобы определить соответствующий уровень содействия для удовлетворения нужд безопасности Армении и региона”.

Менендес также спросил, каким образом они в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, планируют участвовать в мирном процессе, работать во имя прочного мира, отражающего интересы армян.

“Президент сказал, что Соединенные Штаты должны приложить дипломатические усилия для поиска прочного решения конфликта, будут сотрудничать с европейскими партнерами и предоставят международную гуманитарную помощь, чтобы положить конец этим страданиям”, - ответил Блинкен.

Блинкен подчеркнул, что в случае утверждения его кандидатуры он активизирует участие США в поиске окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, что защитит безопасность Нагорного Карабаха и поможет предотвратить новую войну. Блинкен добавил, что это подразумевает активизацию участия США в Минской группе, дополнительную дипломатическую работу для предотвращения дальнейшего вмешательства со стороны третьих лиц.

Сенатор Менендес также поинтересовался взглядом Блинкена на оказание помощи в сфере безопасности Азербайджану.

“В контексте недавней вспышки боевых действий в Нагорном Карабахе администрация Байдена-Харрис пересмотрит нашу помощь в области оказания содействия безопасности Азербайджана”, - сказал Блинкен.