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В Парламенте Армении началось внеочередное заседание: в повестке вопрос избрания членов ВСС

В Парламенте Армении началось внеочередное заседание: в повестке вопрос избрания членов ВСС

В Назиональном собрании Армении началось внеочередное заседание. Как передает Арменпресс, в повестке заседания - вопрос избрания членов Высшего судебного совета.

Фракция Парламента “Мой шаг” на пост члена ВСС выдвинула кандидатуры Гагика Джангиряна и Давида Хачатуряна.


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