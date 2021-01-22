В Парламенте Армении началось внеочередное заседание: в повестке вопрос избрания членов ВСС

В Назиональном собрании Армении началось внеочередное заседание. Как передает Арменпресс, в повестке заседания - вопрос избрания членов Высшего судебного совета.

Фракция Парламента “Мой шаг” на пост члена ВСС выдвинула кандидатуры Гагика Джангиряна и Давида Хачатуряна.