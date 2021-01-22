В Арцахе подтверждено 8 новых случаев COVID-19

21 января в Арцахе было проведено 73 тестирований, 8 из которых оказались с положительным результатом. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

“Инфицированные являются контактными лицами ранее подтвержденных различных очагов. Специалисты ГНКО “Центр эпидемиологии и гигиены” Министерства здравоохранения Республики Арцах провели дезинфекционные работы в очагах инфекции, а также забор проб для тестирования.

Работы по дезинфекции носят периодический характер, проводятся под контролем эпидемиологов и охватывают все районы и столицу Арцаха.

В общей сложности в Арцахе подтверждено 2 274 случаев COVID-19, 31 - со смертельным исходом. От коронавирусной болезни на данный момент стационарное лечение получают 32 пациента, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях. Всего проведено 18 829 тестов”, - отмечается в сообщении МЗ Арцаха.

Министерство здравоохранения Республики Арцах во избежание новых вспышек вновь призывает следовать указаниям, чтобы насколько возможно скорее преодолеть коронавирусную инфекцию”, - говорится в сообщении ведомства.