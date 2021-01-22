IDBank через публичную оферту размещает долларовые облигации 1-го выпуска 2021

22-го января этого года IDBank выпустит облигации под аббревиатурой AMANLBB2CER7. Общий объём номинальных купонных облигаций первого выпуска 2021-го года составляет 5 миллионов долларов США. Срок обращения облигаций составляет 30 месяцев, годовая процентная ставка - 5%, облигации будут выплачиваться ежеквартально.

Облигации будут размещены с 22-го января 2021 года по 21-е апреля 2021 года включительно, после чего будет осуществлен листинг облигаций в ОАО «Армянская фондовая биржа». Облигации будут котироваться посредством создателя рынка (Marketmaker).

Для приобретения облигаций необходимо заполнить соответствующую заявку и подать в Банк, после чего приобретенные в IDBank-е облигации будут отражены в приложении Idram&IDBank. Чтобы увидеть облигации, необходимо просто войти в раздел «Банкинг» в приложении Idram&IDBank, выбрать раздел «Облигации», где представлена вся необходимая информация об облигациях - аббревиатура, количество, номинальная стоимость, годовая процентная доходность, дата выплаты купона, дата погашения купона. Это значит, что клиенты имеют возможность более гибко управлять своими финансами.

Полную информацию про облигации можете найти здесь.

Привлеченные по номинальным облигациям денежные средства считаются гарантированным банковским вкладом и гарантированы «Фондом гарантирования возмещения вкладов».

Проспект Облигаций зарегистрирован ЦБ РА, решением Председателя ЦБ PА N 1/291A от 5-го июня 2020 года. Электронная версия проспекта и основные условия выпуска размещены на официальном веб-сайте IDBank.

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