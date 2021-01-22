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Под председательством премьера Армении и президента Арцаха состоялось совещание Совета безопасности

Под председательством премьера Армении и президента Арцаха состоялось совещание Совета безопасности

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна и президента Республики Арцах Араика Арутюняна в правительстве состоялось совещание Совета безопасности в расширенном составе. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

“Сегодня мы проводим совещание Совета безопасности в расширенном составе, в ближайшее время подобные совещания будут проводиться чаще, наши действия будут сопоставляться”, - сказал премьер-министр, добавив, что соответствующие работы по ряду направлений проводятся и в различных ведомствах.

Никол Пашинян отметил, что участие президента Республики Арцах в совещании важно в контексте обмена информацией, планирования дальнейших действий в стратегическом и тактическом плане.

Глава правительства отметил, что сегодня будут обсуждены текущие вопросы, которые находятся в повестке дня на данный момент.


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