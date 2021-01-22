В Гадруте и в Джракане обнаружены останки 1 военнослужащего и 3 гражданских лиц

В результате поисковых работ в местах боевых действий обнаружены останки 1 погибшего военнослужащего и 3 гражданских лиц. Об этом Арменпресс сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Унан Тадевосян.

В селе Драхтик Гадрутского района обнаружено тело пожилой женщины Марины Айрапетян. В Гадрутском селе Азох обнаружены тела пожилых мужчин Сержика Авакяна и Юры Арушаняна. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения обстоятельств гибели этих гражданских лиц. В Джракане (Джабраил) обнаружено тело одного военнослужащего, который, по предварительным данным, является добровольцем. В общей сложности, по сей день, в результате поисковых работ обнаружены останки 1 251 погибших военнослужащего и гражданских лиц. Сегодня поиски продолжаются по направлениям Физули, к югу от Бердзора, в Ишханадзоре и в Айгеовите, а также по направлению Воротан-Давтомас”, - сообщил Тадевосян, добавив, что поисковые работы проводятся с участием родителей без вести пропавших военнослужащих.