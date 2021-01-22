Председателем Национального комитета Демократической партии стал кандидат Байдена
Политика из штата Южная Каролина Джейми Харрисона 21 января избрали председателем Национального комитета Демократической партии (НКДП). Об этом сообщается на сайте организации.
Как сообщал ранее в этом месяце телеканал NBC, Джозеф Байден еще до инаугурации, состоявшейся в среду, выбрал Харрисона в качестве своего кандидата в председатели НКДП. Члены комитета провели встречу в формате видеоконференции, на которой утвердили выбор Байдена. До последнего времени председателем НКДП был Том Перес.
Харрисон заявил, что считает своей главной задачей "укрепление позиций партии", в том числе в свете предстоящих в 2022 году промежуточных выборов. Харрисон дал понять, что демократы намерены проводить агитацию, в частности, и в тех частях страны, где традиционно сильны республиканцы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Заместителями Харрисона стали губернатор американского штата Мичиган Гретчен Уитмер и сенатор от Иллинойса Тэмми Дакуорт.
Харрисон на состоявшихся в ноябре 2020 года всеобщих выборах претендовал на то, чтобы представлять Южную Каролину в Сенате Конгресса США. Он проиграл на выборах кандидату от Республиканской партии.
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