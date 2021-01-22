В Арцахе создается новое министерство

Планируется, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах объединится с Полицией Республики Арцах в один единый орган - Министерство внутренних дел. Об этом Арменпресс сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Национального собрания Арцаха.

По словам представителя президента Республики Арцах, министра юстиции Карена Даниеляна, комиссия НС пакету законопроектов О внесении изменений в Закон Республики Арцах “О Государственной службе по чрезвычайным ситуациям” и О внесении изменений в Закон Республики Арцах “О службе в полиции” дала положительное заключение. Соответственно, предлагается объединить Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах и Полицию в один единый орган - Министерство внутренних дел. Законопроект О внесении изменений в Гражданский кодекс также был в повестке дня заседания постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам НС. Законопроектом предлагается предоставить возможность в судебном порядке представлять заявление о признании без вести пропавшими вследствие военных действий военнослужащих и других граждан, в случае отсутствия сведений о месте их нахождения в течение 3 месяцев. Согласно законопроекту, срок объявления судом их без вести пропавшими на тех же условиях будет не в течение 2 лет, а 1 года после окончания боевых действий”, - сказано в сообщении НС Арцаха. Законопроекты будут включены в повестку дня внеочередной сессии Национального собрания Арцаха.