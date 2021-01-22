Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля

Средства ПВО Сирии в пятницу отразили ракетную атаку Израиля на провинцию Хама, сбив большинство ракет противника, сообщили сирийские СМИ со ссылками на военные источники.

"Сегодня около 4:00 (5:00 по московскому времени) израильский противник начал воздушную агрессию, массированный ракетный налет со стороны ливанского города Триполи", - говорится в сообщениях.

В них отмечается, что "средства ПВО перехватили ракеты противника и сбили большинство из них",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

О возможных пострадавших и ущербе не сообщается.