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Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля

 Средства ПВО Сирии в пятницу отразили ракетную атаку Израиля на провинцию Хама, сбив большинство ракет противника, сообщили сирийские СМИ со ссылками на военные источники.

"Сегодня около 4:00 (5:00 по московскому времени) израильский противник начал воздушную агрессию, массированный ракетный налет со стороны ливанского города Триполи", - говорится в сообщениях.

В них отмечается, что "средства ПВО перехватили ракеты противника и сбили большинство из них",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

О возможных пострадавших и ущербе не сообщается.


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