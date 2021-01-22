СЕ осудил военные преступления Азербайджана и подчеркнул, что они не должны остаться безнаказанными

Армения придает большое значение тому, что Европарламент осудил факт переброски Турцией боевиков из Сирии и других стран в зону карабахского конфликта. Отвечая на вопрос Арменпресс, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян особо подчеркнула позицию Европарламента по гуманитарным вопросам, в частности, по немедленному возвращению пленных.

- 20 января Европейский парламент принял ежегодные доклады-резолюции “Общая внешняя и безопасная политика (CFSP) и “Общая политика безопасности и обороны (CSDP)”, в которых содержатся положения о карабахском конфликте и роли Турции.

- Принятые Европарламентом отчеты-резолюции содержат много важных положений, которые касаются азербайджанской агрессии против Арцаха, причастности к ней Турции, совершенных военных преступлений, шагов, которые необходимо предпринять для устранения последствий агрессии, особенно по гуманитарным вопросам. Мы подчеркиваем, что Европейский парламент не только осудил военные преступления, включая и нападения на гражданское население, инфраструктуры, места оправления культа, но также подчеркнул, что эти преступления не должны остаться безнаказанными.

Мы согласны с призывом Европарламента к Турции воздерживаться от любого вмешательства в нагорно-карабахский конфликт, в том числе и путем оказания военной помощи Азербайджану, отказаться от дестабилизирующих действий. В этом контексте особенно важно, что Европарламент также осудил и тот факт, что Турция перебросила иностранных вооруженных террористов из Сирии в зону нагорно-карабахского конфликта.

Хочу особо отметить позицию Европарламента по гуманитарным вопросам, в частности, немедленного возвращения пленных. Следует отметить, что в постановлении нашли отражение и вопросы безопасности народа Арцаха, защиты культурного и религиозного наследия. Важно также и то, что Европарламент выступил с позиций оказания гуманитарной помощи Арцаху без каких-либо препятствий.

Мы придаем важность усилиям международного сообщества в виде подобных резолюций по устранению причин и последствий войны, что предполагает также и долгосрочное решение Нагорно-Карабахской проблемы в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и определение будущего правового статуса Арцаха на основе предложенных сопредседателями основополагающих принципов.

Этим авторитетным международным органом вновь было констатировано, что в основе Нагорно-Карабахской проблемы лежит право народа Арцаха на самоопределение и безопасность.