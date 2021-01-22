Землетрясение в 33 км к северо-востоку от Нахиджевана ощущалось и в ряде населенных пунктов Армении

21-го января, в 23:23 по местному времени (в 19:23 по Гринвичу), сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Армении на границе Нахиджеван-Армения, в 33 км к северо-востоку от города Нахиджеван зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 39.50 северной широты и 45.52⁰ восточной долготы с глубиной очага 10 км, магнитудой 3.8. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Сила подземного толчка в эпицентре составила 5 баллов.

Землетрясение ощущалось в городах Вайк, Ехегнадзор и в ряде населенных пунктов Сюникской области силой в 3 - 4 балла.