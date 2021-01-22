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На территории Армении есть закрытые автодороги

На территории Армении есть закрытые автодороги

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что  на территории Армении есть закрытые автодороги.

Как стало известно Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари, также участок Навур-Ттуджур автодороги Берд-Чамбарак. Варденяц перевал закрыт только для грузовых автомобилей с прицепом.

Дороги Сюникской области труднопроходимы.

На участке Апаран-Арагац Арагацотнской области, Сараван-Зангер Вайоцдзорской области, на дороге, ведущей в город Джермук, и на межобщинных автодорогах Котайкской области местами гололедица.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта лишь для легковых автомобилей. На российской стороне скопилось 820 грузовых автомобилей.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.


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