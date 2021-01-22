“Ливерпуль” потерпел первое поражение этого сезона
08:37, 22 Январь, 2021
В 18-м туре чемпионата Англии по футболу “Ливерпуль” дома принимал “Бернли”.
Как передает Арменпресс", встреча для команды Юргена Клоппа прошла непросто. Действующий чемпион Англии, пропустив мяч, проиграл на 83-й минуте. Отличился Эшли Барнс.
“Ливерпуль” потерпел первое поражение этого сезона Премьер-лиги.
После этого тура “Ливерпуль”, имея 34 очка, в турнирной таблице находится на 4-м месте. “Барнли” - 16-й.
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