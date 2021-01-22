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“Барселона” в дополнительное время обыграла “Корнелию”

“Барселона” в дополнительное время обыграла “Корнелию”

В матче 1/16 финала Кубка Испании “Барселона” сыграла с “Корнелией”.

Как передает Арменпресс, хотя обе команды имели ряд возможностей открыть счет, однако основное время завершилось нулевой ничьей. В дополнительное время каталонская “Барселона” в ворота соперника забила два мяча. Вначале отличился Дембеле, а затем Брэйтувэйт.

Накануне мадридский “Реал” выбыл из розыгрыша Кубка Испании, в 1/16 финала розыгрыша Кубка Испании соперником “Реала” был “Алькояно”, представляющий третий дивизион Ла Лиги. Основное время матча завершилось вничью - 1:1, однако в дополнительное время единственный гол “Алькояно”, забитый Хуаньяном Казановой стал решающим для игры. В итоге “Реал” выбыл из розыгрыша  Кубка короля Испании.


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