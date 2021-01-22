“Ереванский бестселлер”: лидирует “Рождественский ангел”, переводческая литература, декабрь, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства “Арменпресс” на этой неделе представляет лучшую десятку переводческих художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за декабрь.

Первое место занимает повесть Марка Арена “Рождественский ангел”. Каждый год на Рождество ангелы с неба спускаются на землю для того, чтобы исполнить мечты людей. Но помочь удается только тем, кого они видят. Ангел приходит на помощь и Кристине, и они влюбляются. Ангел оказывается перед дилеммой - оставить свою большую любовь и вернуться на небеса, или остаться на земле и стать обычным смертным... Перевел Ованнес Айвазян.

На втором месте книга Наринэ Абгарян “Зулали”. Эта книга о горьком и счастливом мире людей, которые не замечают времени, не боятся парить и что-то смешное находят даже в трагедии. Мир стариков, детей и взрослых - людей, потерявших веру, но не отчаявшихся, раз и навсегда погружен в измерение, где сбываются мечты. Перевела Нарине Гиджларян.

На третьем месте - книга Наринэ Абгарян “С неба упали три яблока ”. На головы жителей небольшого армянского горного села чего только не сваливается: засуха, голод, землетрясение. 58-летняя Анатолия, самая молодой из 50 жителей деревни, однажды просыпается от кровотечения. Когда она узнает, что не умрет от этого, принимает предложение руки и сердца деревенского кузнеца. Вдова, уже прошедшая через первый жестокий брак без детей, должна решить, продолжать ей жить с Василем или нет. Горести, верования и обычаи горного села Наринэ Абгарян представляет во всех красочных деталях. Перевод Наиры Хачатрян.

На четвертом месте книга Халеда Хоссейни “Тысяча сияющих солнц”. Роман, опубликованный в 2007 году, представляет собой откровенную и трогательную книгу о недавнем прошлом Афганистана, на этот раз глазами женщин. Основная тема романа - нарушение прав женщин, насилие и жестокость по отношению к женщинам в Афганистане. Беседуя со многими женщинами в Кабуле, слушая их душераздирающие истории, Хоссейни написал книгу “Тысяча сияющих солнц” и посвятил ее афганским женщинам. Роман помогает лучше понять жестокую историю, культуру и наследие Афганистана, а героизмом людей, живущих в нечеловеческих условиях, можно только восхищаться. Перевод с английского Марии Садоян.

“История горничной” Маргарет Этвуд занимает пятое место. Маргарет Этвуд, одна из самых известных современных писательниц. Еекнига не только одно из самых известных литературных произведений 20 века, но и устрашающее, но реалистичное предупреждение о возможном будущем. Что будет, если к власти придут религиозные экстремисты? Как изменится мир, если женщины начнут считаться лишь способом для правящих мужчин продолжить поколение? С большим мастерством комбинируя реальность и вымысел, Этвуд создает убедительную картину антиутопического будущего. Книга по праву входит в число самых сильных и самых читаемых романов нашего времени. Перевод Айка Фелекяна.

“Ловец воздушных шаров” Халеда Хосейни на шестом месте. Афганские горы когда-то были мирными, а столица Афганистана Кабул - богатой, благополучной и зовущей. Ежегодного конкурса воздушных шаров ждали все, независимо от происхождения и положения. Для Амира этот конкурс был единственной возможностью завоевать внимание и уважение своего отца - бабы, наконец, он побеждает благодаря жертве своего друга и служителя. Победа необратимо меняет жизнь ребят, разделяя их до того момента, когда у Амира бывает “возможность вновь стать лучше”. Перевод с английского - Марии Садоян.

Книга выходца из Ливана Халила Джибрана “Пророк” заняла седьмое место. Впервые она была издана в 1923 году, после переведена на более чем 50 языков. Оригинал книги на английском языке. Она была источником вдохновения для известных деятелей искусства того времени - Джона Леннона, Пола Маккартни, а также и политиков Джона Ф. Для Кеннеди, Индиры Ганди и других. Книга состоит из 26 оригинальных эссе, посвященных таким общечеловеческим темам, как любовь, смерть, самопознание, свобода. Перевела Сона Кюркчян.

На восьмом месте “Реквием по Иуде” Марка Арена. В книге рассказывается история Иуды, который вернулся в мир для спасения своей души. Он страдал почти две тысячи лет, но теперь пришло время, чтобы люди поняли, что он не предатель, а исполнитель воли Божьей, согласно которой Христос должен был быть распят ради спасения человечества. И сегодня он в Эчмиадзине пытается оправдаться перед Верховным Советом. События разворачиваются от времен Христа до наших дней в разных городах мира: в Москве, Каире, Огайо, Иерусалиме, Амстердаме, Париже в и других местах. Перевел Оганес Айвазян.

На девятом месте - роман-аллегория Германа Гессе “Сидхарта”, впервые изданный в 1922 году. Он рассказывает о пути духовного самопознания современного Будды Гаутамы брахмана Сидхарты. Это девятый роман Гессе, написанный в лирическом стиле. Книга была опубликована в Америке в 1951 году и получила широкое распространение в 1960-х годах. Роман Гессе посвятил французскому драматургу, писателю Ромен Ролану. Перевел Ашот Алексанян.

На десятом месте роман Габриэля Гарсиа Маркеса “Хроника объявленного убийства”. Это произведение великого писателя (1981 г.), входящее в сотню лучших испаноязычных романов ХХ века, основано на реальной истории. В книге рассказывается история убийства, совершенного в ради чести, которого на самом деле никто не хотел, даже убийцы, оно могло и не произойти, но произошло из-за человеческого безразличия, легкомыслия и эгоизма, а также совпадения многих абсурдных совпадений. Перевела с испанского Кара Чобанян.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).