Европарламент принял антироссийскую резолюцию по Навальному

Европейский парламент принял резолюцию из-за ареста в России Алексея Навального, потребовав от ЕС "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также усилить ограничительные меры против Москвы.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, за документ проголосовал 581 депутат, против — 50, воздержались — 44. Резолюции ЕП по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к его мнению.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией с августа находился на лечении и реабилитации в Германии после предполагаемого отравления. В воскресенье, 17 января, Навальный вернулся в Россию, по прилете в московский аэропорт Шереметьево его задержали.