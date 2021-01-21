Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-01-21

ЕРЕВАН, 21 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 21 января, курс доллара США сократился на 0.30 драмa и составил 518.89 драм. Курс евро вырос на 0.41 драмa и составил 629.98 драм. Курс российского рубля сократился на 0.03 драмa и составил 7.05 драм. Курс британского фунта вырос на 1.46 драмa и составил 712.54 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 347.66 драмa и составила 30973.1 драм. Цена серебра сократилась на 0.24 драмa и составила 421.99 драм. Цена платины выросла на 239.72 драмa и составила 18451.07 драм.