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Министры обороны Армении и РФ обсудили вопросы возвращения пленных

Министры обороны Армении и РФ обсудили вопросы возвращения пленных

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 20 января провел телефонный разговор с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, министры обороны двух государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, оперативную ситуацию в Нагорном Карабахе, возвращение пленных и удерживаемых лиц, а также ряд вопросов, связанных с поиском пропавших без вести.

Министр обороны Армении поблагодарил своего коллегу за эффективную деятельность миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, а также за существенную помощь в решении вопросов безопасности при размещении российских пограничников в Сюникской области Республики Армения.

Министры обороны двух государств также обменялись мнениями о последних военно-политических развитиях в регионе.


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