Рэпер Jay-Z создал фонд поддержки чернокожих производителей конопли

Американский рэпер Шон Картер, известный как Jay-Z и супруг певицы Бейонсе, создал фонд объемом $10 млн для поддержки производителей конопли, принадлежащих чернокожим предпринимателям, сообщает The Wall Street Journal.

Музыкант объяснил этот шаг дисбалансом, который наблюдается в бизнесе по производству марихуаны. Представители расовых меньшинств, которые чаще преследуются за незаконный оборот наркотиков, составляют лишь небольшую часть предпринимателей, которые зарабатывают на легализованных наркотиках,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы больше всего пострадали из-за войны с наркотиками, в то время как Америка исправила ситуацию и создала многомиллиардный бизнес", - сказал Jay-Z.

Фондом будет руководить сам Jay-Z