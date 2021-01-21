Товарищеский матч “Урарту” - “Пюник” завершился вничью

Первый матч этого года “Урарту” - “Пюник” завершился ничьей со множеством голов, со счетом 2:2.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба “Урарту”. Из “Урарту” отличились Джонел Дезире и Эдгар Григорян, а из “Пюника” Леон Варданян и Артем Аванесян.

Начав подготовку 6 января, “Урарту” первый контрольный матч с “Пюником” провел на своем поле. Первый тайм прошел с преимуществом “Урарту”. Футболисты команды Александра Григоряна смогли забить 2 гола․Вначале после индивидуальной передачи гол забил лучший нападающий Премьер-лиги Армении VBET Йонел Дезире, а спустя 11 минут после углового удара Эдгар Григорян удвоил счет. Перед перерывом футболисты “Пюника” сократили счет. Леон Варданян стал автором гола.

Во втором тайме Александр Григорян практически полностью поменял состав команды, отдав оставшееся время остальным игрокам, находящимся в его распоряжении. На 53-й минуте второго тайма футболисты “Пюника” сравняли счет. Выделился Артем Аванесян. Последняя часть игры прошла в зрелищной борьбе. На поле вышли игроки, перешедшие в основной состав “Урарту-2”, но голов большев не было забито. Товарищеский матч “Урарту” - “Пюник” завершился со счетом - 2:2.

Добавим, что следующий контрольный матч “Урарту” проведет 23 января, он на своей спортивной базе примет ереванский “Арарат”. Встреча начнется в 14:00.