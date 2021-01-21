В Индии загорелся институт, в котором разрабатывают вакцины

Сильный пожар возник в четверг на территории специализирующегося на разработке вакцин института "Серум" в индийском городе Пуна, сообщает агентство ANI.

По его данным, в ликвидации возгорания задействованы 10 пожарных расчетов.

Исполнительный директор института Суреш Ядав сообщил изданию Hindustan Times, что пожар произошел на объекте, где ведутся исследования вакцины БЦЖ (от туберкулеза). Он отметил, что производство вакцины Covishield от коронавируса не пострадало, так как расположено на достаточном удалении от места возгорания,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Представитель пожарной охраны Прашант Ранпайс в свою очередь сообщил, что огнем охвачены третий, четвертый и пятый этажи одного из корпусов. Из огня спасли трех человек.