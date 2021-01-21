В Доме камерной музыки состоится концерт-презентация новых музыкальных инструментов Yamaha

В Доме камерной музыки им. Комитаса 11 февраля на концерте-презентации будут представлены новые инструменты Yamaha, подаренные Государственному камерному оркестру Армении: пианино, госы, большие и маленькие барабаны, ксилофон, глокеншпиль и др.

Как передает «Арменпресс», инструменты оркестру были предоставлены в рамках грантовой программы правительства Японии “Grassroots”.

Программа реализована по инициативе директора ГКО Норайра Назаряна в результате сотрудничества с послом Японии в Армении Джуном Ямада и их последовательной работы.

На концерте выступят Государственный камерный оркестр Армении под руководством художественного руководителя и главного дирижера Ваана Мартиросяна и пианист Акане Сака (Япония).

В программе концерта: Фортепианный концерт Моцарта № 9, Кармен сюита Щедрина-Бизе для струнного оркестра и ударных.