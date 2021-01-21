Меркель заявила о сложной фазе пандемии в Германии

ФРГ вступила в сложную фазу пандемии - есть положительные аспекты, но серьезную угрозу представляет собой мутация коронавируса. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в четверг в Берлине.

"Мы сейчас находимся в сложной фазе пандемии", - сказала она. По ее словам, при этом "ситуация становится менее напряженной". "Хорошие новости: число инфицированных уменьшается, все меньше людей находятся в отделениях интенсивной терапии", - отметила канцлер.

Одновременно с этим обстановка везде "очень разная". Канцлер напомнила, что в последние дни в ФРГ ежедневно фиксировалось около 1 тыс. умерших с коронавирусом. "Эта пандемия является катастрофой столетия", - сказала глава правительства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Ключевая угроза - мутация коронавируса, которая была изначально обнаружена в Великобритании", - добавила Меркель.

Сейчас в Германии действует второй по счету жесткий карантин.