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СМИ: число жертв в результате теракта в Багдаде возросло до 28

СМИ: число жертв в результате теракта в Багдаде возросло до 28

Число погибших в результате теракта, совершенного в четверг в центре Багдада, возросло до 28. Как сообщил телеканал Al Arabiya, не менее 73 человек получили ранения различной степени тяжести.

По сведениям канала, в районе площади Ат-Таяран, где располагается рынок, прогремели два последовавших друг за другом взрыва. По словам представителя армии Ирака, "террористическая атака была совершена двумя террористами-смертниками, которые подорвали себя в тот момент, когда их преследовали сотрудники служб безопасности". На место происшествия прибывают кареты скорой помощи,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Иракские силовики из соображений безопасности перекрыли все дороги, ведущие к "зеленой зоне"  - району в центре Багдада, в котором находятся посольства многих иностранных государств и центральные офисы государственных учреждений.

 


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