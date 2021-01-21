Проводится конкурс для получения образования в высших учебных заведениях Китая

В рамках межгосударственного соглашения с Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и Китайской Народной Республикой проводится конкурс для получения высшего и послевузовского образования в высших учебных заведениях Китая. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства образования и науки Армении, предусмотрено 16 стипендий - 6 для студентов, 7 для магистрантов, 3 для аспирантов.

В конкурсе могут принять участие выпускники общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений и вузов Республики Армения, граждане Республики Армения, обучающиеся в выпускном классе или курсе и владеющие иностранными языками. Заявки можно подавать только на одну специальность и на одну образовательную степень.

Документы принимаются с 21 января по 8 февраля 2020 года включительно, с понедельника до пятницым с 10: 00 до 17: 00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Желающие принять участие в конкурсе могут представить документы в управление внешних связей и диаспоры Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении (адрес: г. Ереван, Армения, ул. В. Саркисяна 3, Дом правительства 2, 311 и 313 комнаты, тел.: + 374 10 511

Экзамены состоятся с 11 по 19 февраля 2021 года.

Конкурс будет организован в два этапа: экзамен по специальности и интервью. Обучение успешно преодолевших его кандидатов будет бесплатным за счет средств бюджета КНР.

Кандидаты также должны связаться с принимающими высшими учебными заведениями КНР.

Информацию о высших учебных заведениях Китайской Народной Республики можно получить, посетив веб-сайт www.campuschina.org