Военнослужащие посмертно награждены медалями
Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна за вклад, внесенный в дело защиты Родины, за проявленную в ходе боевых действий отвагу и за самоотверженную преданность группа военнослужащих Министерства обороны посмертно награждена медалями “За отвагу”, “За заслуги перед Отечеством” 2-ой степени и “За боевую службу”.
Как передает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента Армении.
Медаль “За отвагу” посмертно присуждается:
Айк Гамлетовичу Арутюняну, военнослужащему-контрактнику N-ской воинской части, младшему сержанту
Спартак Левоновичу Закаряну, солдату срочной службы N-ской воинской части, рядовому
Тигран Григорьевичу Карапетяну, солдату срочной службы N-ской воинской части, рядовому
Севак Гагиковичу Амбарцумяну, солдату срочной службы N-ской воинской части, рядовому
Посмертно медалью “ За заслуги перед Отечеством” 2-ой степени награждается
Микаел Саргисович Атоян, заместитель командира батальона N-ской воинской части, майор
Посмертно медалью “За боевую службу” награждаются:
Артур Рашидович Амирагян, военнослужащий-контрактник N-ской воинской части, сержант
Самвел Артакович Мелкумян, военнослужащий-контрактник N-ской воинской части, младший сержант
Ашот Артурович Айрапетян, военнослужащий-контрактник N-ской воинской части, рядовой
Мхитар Варданович Закарян, контрактный военнослужащий N-ской воинской части, рядовой
Армен Жирайрович Овакимян, контрактный военнослужащий N-ской воинской части, рядовой
Ара Тарсевичович Григорян, контрактный военнослужащий N-ской воинской части, рядовой
Манвел Алексанович Алексанян, контрактный военнослужащий N-ской воинской части, рядовой
Артур Аветикович Варданян, контрактный военнослужащий N-ской воинской части, рядовой
Анушаван Левонович Мартиросян, контрактный военнослужащий N-ской воинской части, рядовой
Артем Овикович Бабаян, военнослужащий срочной службы N-ской воинской части, младший сержант
Васпуракан Гарникович Габоян, солдат срочной службы N-ской воинской части, рядовой
Ваан Андраникович Будоян, солдат срочной службы N-ской воинской части, рядовой
Арамаис Гургенович Мурадян, солдат срочной службы N-ской воинской части, рядовой
Айк Ваграмович Папян, солдат срочной службы N-ской воинской части, рядовой
Геворг Ашотович Сагателян, солдат срочной службы N-ской воинской части, рядовой
Нарек Арсенович Артушян, солдат N-ской воинской части, рядовой
Самвел Серобович Петросян, солдат N-ской воинской части, рядовой
Сережа Агванович Асланян, солдат срочной службы N-ской воинской части, рядовой
Даниел Акопович Товмасян, военнослужащий N-ской воинской части, прапорщик
Ованес Александрович Коркотян, военнослужащий N-ской воинской части, старшина
Ваграм Геворкович Карапетян, военнослужащеий N-ской воинской части, сержант
Ашот Мелсикович Сагателян, солдат N-ской воинской части, рядовой
Погос Паргевович Нерсисян, солдат N-ской воинской части, рядовой
Эдгар Давидович Саркисян, солдат N-ской воинской части, рядовой
Артур Гарникович Кочарян, солдат N-ской воинской части, рядовой
Саргис Эдвардович Насльян, солдат N-ской воинской части, рядовой
Гагик Владимирович Григорян, солдат N-ской воинской части, рядовой
Степан Артакович Акопян, солдат N-ской воинской части, рядовой
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