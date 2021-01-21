Военнослужащие посмертно награждены медалями

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна за вклад, внесенный в дело защиты Родины, за проявленную в ходе боевых действий отвагу и за самоотверженную преданность группа военнослужащих Министерства обороны посмертно награждена медалями “За отвагу”, “За заслуги перед Отечеством” 2-ой степени и “За боевую службу”.

Как передает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента Армении.

Медаль “За отвагу” посмертно присуждается:

Айк Гамлетовичу Арутюняну, военнослужащему-контрактнику N-ской воинской части, младшему сержанту

Спартак Левоновичу Закаряну, солдату срочной службы N-ской воинской части, рядовому

Тигран Григорьевичу Карапетяну, солдату срочной службы N-ской воинской части, рядовому

Севак Гагиковичу Амбарцумяну, солдату срочной службы N-ской воинской части, рядовому

Посмертно медалью “ За заслуги перед Отечеством” 2-ой степени награждается

Микаел Саргисович Атоян, заместитель командира батальона N-ской воинской части, майор

Посмертно медалью “За боевую службу” награждаются:

Артур Рашидович Амирагян, военнослужащий-контрактник N-ской воинской части, сержант

Самвел Артакович Мелкумян, военнослужащий-контрактник N-ской воинской части, младший сержант

Ашот Артурович Айрапетян, военнослужащий-контрактник N-ской воинской части, рядовой

Мхитар Варданович Закарян, контрактный военнослужащий N-ской воинской части, рядовой

Армен Жирайрович Овакимян, контрактный военнослужащий N-ской воинской части, рядовой

Ара Тарсевичович Григорян, контрактный военнослужащий N-ской воинской части, рядовой

Манвел Алексанович Алексанян, контрактный военнослужащий N-ской воинской части, рядовой

Артур Аветикович Варданян, контрактный военнослужащий N-ской воинской части, рядовой

Анушаван Левонович Мартиросян, контрактный военнослужащий N-ской воинской части, рядовой

Артем Овикович Бабаян, военнослужащий срочной службы N-ской воинской части, младший сержант

Васпуракан Гарникович Габоян, солдат срочной службы N-ской воинской части, рядовой

Ваан Андраникович Будоян, солдат срочной службы N-ской воинской части, рядовой

Арамаис Гургенович Мурадян, солдат срочной службы N-ской воинской части, рядовой

Айк Ваграмович Папян, солдат срочной службы N-ской воинской части, рядовой

Геворг Ашотович Сагателян, солдат срочной службы N-ской воинской части, рядовой

Нарек Арсенович Артушян, солдат N-ской воинской части, рядовой

Самвел Серобович Петросян, солдат N-ской воинской части, рядовой

Сережа Агванович Асланян, солдат срочной службы N-ской воинской части, рядовой

Даниел Акопович Товмасян, военнослужащий N-ской воинской части, прапорщик

Ованес Александрович Коркотян, военнослужащий N-ской воинской части, старшина

Ваграм Геворкович Карапетян, военнослужащеий N-ской воинской части, сержант

Ашот Мелсикович Сагателян, солдат N-ской воинской части, рядовой

Погос Паргевович Нерсисян, солдат N-ской воинской части, рядовой

Эдгар Давидович Саркисян, солдат N-ской воинской части, рядовой

Артур Гарникович Кочарян, солдат N-ской воинской части, рядовой

Саргис Эдвардович Насльян, солдат N-ской воинской части, рядовой

Гагик Владимирович Григорян, солдат N-ской воинской части, рядовой

Степан Артакович Акопян, солдат N-ской воинской части, рядовой